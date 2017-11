Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

On ne présente plus Ed Sheeran. L’interprète de « Shape of You », « Galway Girl » ou encore « Perfect » sera sur scène lors de la cérémonie de l’élection Miss France, le 16 décembre prochain sur TF1. L’artiste âgé de 26 ans est aujourd’hui connu pour ses nombreux succès : son dernier album intitulé « Divide » a d’ailleurs franchi le cap des 200 000 ventes en France. Ce n’est donc pas un hasard si l’auteur-compositeur et interprète a été invité pour cet événement exceptionnel. L’artiste sera donc entouré des Miss pour l’ouverture de la cérémonie. Les prétendantes défileront à ses côtés dans leurs costumes régionaux.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle annoncée durant la conférence de presse. Jean-Pierre Foucault et la directrice générale de la société Miss France Sylvie Tellier seront entourés de deux présidents exceptionnels : Iris Mittenaere, élue Miss Univers et le célèbre couturier français Jean-Paul Gaultier. Les deux célébrités se connaissent bien puisque le styliste avait couronné la jeune lilloise lors de son élection en 2015. Un duo de choc qui devrait ravir les téléspectateurs !

Avant la grande cérémonie organisée dans quelques semaines, les prétendantes s’envoleront prochainement pour la Californie afin de préparer au mieux le show : au programme, séance photos à Los Angeles mais aussi répétitions. C’est certain, les prochaines semaines seront riches en émotion pour les Miss ! Et parmi elles se trouve notre prochaine ambassadrice… Soyez donc au rendez-vous !

