Elodie Gossuin a de nombreux projets. Devenue mère de quatre enfants, la belle jongle entre ses différentes activités et sa vie de famille. Côté professionnel, la belle s'éclate à la radio et continue d'enchaîner les challenges. Il y a quelques mois, elle participait à la dernière saison de Danse avec les stars. Un nouveau défi que l'ancienne Miss a relevé avec brio. Depuis sa participation au programme, la jeune femme est revenue à sa vie bien cadrée.

Très active sur les réseaux sociaux, elle poste régulièrement des images de son quotidien. Et cette fois-ci, elle a dévoilé un cliché un peu spécial. Nostalgique de ses années Miss, elle a partagé un cliché dossier. Sur la photo datant des années 2000, la jolie blonde porte une écharpe et les cheveux relevés. "Quand on te ressort du dossier. #bébé #reinedumuguet #2000 #tbf", a-t-elle écrit en légende, amusée.









Pour rappel, Elodie Gossuin a été sacrée Miss France en 2001. Elle s'est ensuite présentée à l'élection Miss Univers en se classant dans les dix premières. Malgré cet échec, elle a tenté sa chance à Miss Europe. Une élection qu'elle a remporté haut la main !

