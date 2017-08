Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le bonheur est définitivement à portée de main pour Elodie Gossuin. L’ex-Miss France et animatrice radio est comblée d’un point de vue professionnel comme personnel. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la jeune femme de 36 ans poste régulièrement des photos de son quotidien et de sa vie de famille avec ses 112 000 abonnés. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune maman est plus rayonnante que jamais. Hier, la jeune femme a posté une jolie photo de famille en noir et blanc avec ses 4 enfants. Un beau souvenir pour se rappeler l’été magique qui s’achève et préparer la rentrée en beauté.

En légende de cette photo, on peut lire : « Il est là, le bonheur #Figée #TotallyInLove #Laplage #Stop Tout ». Comme on pouvait s’y attendre, ce tendre cliché d’Elodie Gossuin en famille, a suscité de nombreuses réactions. En effet, moins de 24 heures après sa publication, cette photo a été likée près de 12 000 fois sur Instagram. Même si les projets s’enchaînent à vitesse grand V pour Elodie Gossuin, elle rappelle souvent lors de ses interviews combien l’été est une période très importante pour elle. Des instants durant lesquels, elle prend le temps de se ressourcer en famille.





