Par SC | Ecrit pour TF1 |

Cette année, Maëva Coucke ne représentera pas la France au concours de Miss Univers. C'est Eva Colas, sa première dauphine, qui se rendra à Bangkok pour tenter de rapporter l'écharpe tant convoitée de plus belle femme de l'Univers. A seulement 21 ans, la jeune femme originaire de Corse a beaucoup de pression sur les épaules, mais son professionnalisme et sa détermination sans faille lui permettront sans aucun doute de faire rayonner la France dans ce concours qui lui tient tant à coeur.



En participant à Miss Univers, Eva Colas deviendra la première Miss Corse à représenter la France dans un concours d'envergure internationale. Et pour vivre son rêve à fond, elle n'a pas hésité à mettre ses études dans le luxe entre parenthèses. Mais ce n'est pas tout... Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs, la belle a dévoilé son plan de bataille, pour être sûre d'être au top de sa forme le jour J : "J'ai deux mois pour me préparer physiquement, et psychologiquement. Je fais beaucoup de sport, j'ai des coachs qui vont m'accompagner, je prends aussi des cours de théâtre".

Un programme de choc pour la jolie brune ! Le but de la manoeuvre ? "Pour l'instant, c'est juste donner le meilleur de moi-même, de ne pas décevoir l'organisation qui m'a fait confiance et les gens qui me suivent sur les réseaux. Je ne le vis pas du tout de la même façon que lorsque j'ai été élue Miss Corse et que je concourrais à Miss France. Je sais comment ça se passe. Je me sens plus sereine." Concernant son futur, Eva Colas est déterminée : contactée pour être mannequin et influenceuse, elle est en train de créer sa propre marque de maillot de bain. Un projet fou qui lui prend beaucoup d'énergie et qui la fait vibrer. A Miss Univers ou dans la vie professionnelle, la belle n'a qu'une idée en tête, prouver ce dont elle est capable.