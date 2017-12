Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle Miss France n’est pas un cœur à prendre. Élue le 16 décembre dernier à Châteauroux, Maëva Coucke est en effet en couple, comme elle l’avait confié juste après son sacre dans un entretien accordé à MYTF1.fr. Et c’est bien l'une des seules confidences faites, après son sacre, par la Miss France 2018 sur son homme qui étudie, selon ses déclarations dans Gala, "dans la même université que l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016 ndlr)". Interrogée par Libération, elle a donné un indice supplémentaire sur celui qui partage sa vie. Maëva Coucke a ainsi confié que le jeune homme était étudiant en médecine. "Tout va très bien et, nous, on est optimistes ! On va essayer de braver cette malédiction (les Miss France se séparent souvent pendant ou après leur règne ndlr). Et même si je rencontre beaucoup de stars, je suis quelqu’un de très fidèle", a précisé la Miss France 2018 sur son couple.

Élue le 16 décembre dernier, Maëva Coucke a vécu des premières semaines très remplies grâce à son nouveau rôle de Miss France 2018. Nouvelle coqueluche des médias, la protégée de Sylvie Tellier, la directrice de l'organisation Miss France, a enchaîné les interviews aussi bien pour la presse papier que pour le petit écran. Elle est d’ailleurs apparue deux jours après son élection sur le plateau du 13 heures de TF1 de Jean-Pierre Pernaut. Après un retour triomphal dans sa région du Nord-Pas-de-Calais, elle a rencontré Marlène Schiappa, la Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, avant de s’offrir quelques jours de repos en famille pour les fêtes de fin d’année.





Redécouvrez ci-dessous le couronnement de Maëva Coucke :