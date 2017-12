Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Miss France 2018 s’est engagée non pas pour une mais pour deux causes qui lui tiennent à cœur. Devant les caméras de "Sept à Huit", Maëva Coucke a évoqué le cancer du sein de sa mère. Une maladie qui l’a poussée à en faire un combat personnel qu'elle défendre pendant toute son année de règne.

Le 16 décembre dernier, Alicia Aylies remettait sa couronne à Miss Nord-Pas-de-Calais, Maëva Coucke. Cette dernière permettait ainsi à sa région de remporter l’élection pour la troisième fois en quatre ans. Un record dans le concours ! Mais au-delà de représenter la beauté française, Miss France 2018 doit s’engager à défendre une cause pendant son règne. Et cette année ce sont deux combats que va mener la jolie rousse. En effet, les Miss régionales se sont toutes engagées contre les violences faites aux femmes, notamment via un spot diffusé pendant la cérémonie. La grande gagnante a ensuite rencontré la secrétaire d'état chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, dans les jours qui ont suivi son sacre.

Maëva Coucke a un autre engagement, plus personnel, sur lequel elle est revenue dans l’émission Sept à Huit du 24 décembre dernier. En 2012, sa mère a été victime d’un cancer du sein. Elle a donc tout naturellement décidé de s’engager pour la prévention et du cancer du sein et les mammographies de dépistage. Dans le magazine présenté par Harry Roselmack, la jeune femme de 23 ans a évoqué la maladie de sa maman. "Ça m'a fait mal au cœur, j'ai eu peur pour ma mère. On a toujours peur d'apprendre que notre maman tombe malade", a-t-elle déclaré avant d’ajouter qu’elle avait parfois "raté des après-midis d'école pour l'accompagner à ses visites chez le médecin".

