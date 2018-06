Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Maëva Coucke s’est offert des vacances anticipées… Enfin presque. Après avoir assisté à plusieurs matchs lors du tournoi de Roland-Garros, elle arpente les routes de France depuis déjà quelques semaines pour élire les Miss régionales qui participeront à l’élection de Miss France 2019. Entre deux sacres, la reine de beauté s’est octroyé une petite pause bien méritée pour se ressourcer les pieds dans l’eau.

Actuellement "sous le soleil de Monaco" comme elle l’a elle-même précisé sur les réseaux sociaux, la sublime rousse a pris la pose au bord d'une piscine. Pour l’occasion, elle portait un maillot de bain une pièce noir très glamour et des lunettes de soleil. Un cliché qui sent bon les vacances et que la jeune femme s’est empressée de partager sur son compte Instagram, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ces derniers étaient d’ailleurs très nombreux à commenter la photo.

"Trop canon", "Pretty woman", "Une vraie bombe", "La plus belle", "Sublime", "Magnifique comme toujours"… Voilà quelques exemples des petits mots laissés par certains de ses 295 000 abonnés en dessous de son post. Au vu de l’emploi du temps plus que chargé de Miss Nord-Pas-de-Calais 2017, nul doute que ce moment de farniente s’est rapidement terminé !

