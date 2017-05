Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Etre Miss ne se résume pas à être une jolie femme et à porter une écharpe. Comme l’ont déjà prouvé les différentes Miss France avec l’association Les Bonnes Fées, elles savent aussi se mobiliser pour différentes causes et pour faire le bien autour d’elles.

En tant que Miss Univers, Iris Mittenaere a donc elle aussi un cahier des charges bien rempli au niveau associatif. Et c’est donc pour la bonne cause qu’elle est actuellement à Haïti ! Engagée auprès de l’association new-yorkaise Smile Train, spécialisée dans la chirurgie des fentes labiales pour les enfants, Miss France 2016 a d’abord posté sur Instagram une photo du Cap haïtien prise sous un beau soleil. Puis elle a rendu visite à de jeunes enfants nés avec une fente labiale.

Sur un autre cliché, on voit donc Miss Univers portant dans ses bras une petite fille prête à être opérée grâce à l’action de l’association Smile Train. « Cette petite beauté est prête pour son opération ! écrit ainsi Iris Mittenaere. Quand elle aura subi l’opération de la part des partenaires locaux de Smile Train à Haïti, sa vie sera changée à jamais ! #powerofasmile #confidentlybeautiful »

Miss Univers n’arrête donc pas puisqu’elle était il y a quelques jours à un gala organisé par une commission luttant contre le virus du sida et, encore un peu plus tôt, dans un hôpital d’Harlem pour le compte de l’association Project Sunshine.





Bonjour Haïti !! 💚 @smiletrain #caphaitien Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 1 Mai 2017 à 12h49 PDT