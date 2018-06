Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Avant le lancement de la Coupe du monde de football qui se tiendra en Russie dans quelques jours, de nombreux adeptes du sport étaient au rendez-vous pour Roland-Garros. Les plus grandes stars du tennis se sont ainsi retrouvées sur le court pour une compétition effrénée du 27 mai au 10 juin. Parmi les célébrités présentes se cachaient aussi plusieurs anciennes Miss. C’est le cas par exemple d'Elodie Gossuin mais aussi Camille Cerf, Alicia Aylies, Malika Ménard ou encore Flora Coquerel. Pour son année de règne, la belle Maëva Coucke était aussi de la partie. Le 1er juin dernier, elle était présente au village des célébrités. L’occasion pour l’actuelle Miss France de dévoiler un nouveau look très coloré – une longue robe bustier blanche mêlée de bleu, jaune et vert - face aux photographes.

Toutes plus glamour les unes que les autres, les anciennes reines de beauté ont affiché leur plus beau look : du blanc pour Miss France 2014 tandis que l’étudiante en médecine avait opté pour une robe jaune alors que l’animatrice Malika Ménard portait une combinaison rose pâle.





