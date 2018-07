Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ils l’ont fait ! Les Bleus ont réussi à se hisser sur le toit du monde en remportant la Coupe du Monde. Et ceux vingt ans après l’exploit de la génération 98 menée par Zinedine Zidane, Thierry Henry ou encore Lilian Thuram. Après un match compliqué pour l’équipe de France face à des Croates qui ont défendu âprement leurs chances, les Bleus l’ont emporté 4 à 2, grâce notamment à Antoine Griezmann, Paul Pogba et Kylian Mbappé qui ont tous les trois inscrit un but.

Pour réussir cet exploit phénoménal, les Bleus ont pu compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. D’ailleurs plusieurs personnalités avaient fait le déplacement jusqu’à Moscou pour assister au match et à la consécration des hommes de Didier Deschamps. Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron n’ont d’ailleurs pas boudé leur plaisir au coup de sifflet final.

Plusieurs Miss étaient également présentes dans les tribunes. Rachel Legrain-Trapani était bien sûr venue soutenir Benjamin Pavard, son amoureux. Mais elle n’était pas la seule reine de beauté dans le stade. En effet, les anciennes Miss France Camille Cerf, Alicia Aylies, Iris Mittenaere et l’actuelle Maëva Coucke ont fait le voyage ensemble pour voir la France gagner. Elles arboraient toutes pour l’occasion un maillot tricolore et les couleurs du drapeau peintes sur leurs joues. Sur les réseaux sociaux, les jeunes femmes n’ont pas hésité à partager leur joie au moment du sacre des Bleus. « Et de deux étoiles ! Bravo les Bleus ! Vous l’avez fait, » a ainsi écrit Camille Cerf en légende d’une petite vidéo sur laquelle on voit les quatre miss exulter.













