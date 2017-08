Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La Miss Univers 2016 a légèrement fait grimper la température sur les réseaux sociaux en se dévoilant en bikini. Plus sensuelle et glamour que jamais, Iris Mittenaere fait l'unanimité auprès de ses fans.

Cet été, les Miss nous ont offert un florilège de photos très glamour. Que ce soit la Miss France 2013, Marine Lorphelin,qui prend du bon temps en Nouvelle-Calédonie ou encore Alicia Aylies très sensuelle sur un bateauentourée de ses copines, les fans ont eu droit à de magnifiques clichés. Aujourd'hui, c'est au tour de la Miss Univers 2016, Iris Mittenaere de faire du bruit sur les réseaux sociaux. La jeune femme s'est dévoilée en bikini pour le plus grand plaisir de sa communauté, et elle fait l'unanimité.



Iris Mittenaere en manque de soleil ? Sur son compte Instagram, Iris Mittenaere a souhaité poster une photo de ses vacances passées. On la découvre alors assise sur un bateau, les cheveux au vent. Mais ce que les fans de la Miss, qui est de retour à New-York, ont retenu, c'est bien entendu son corps de rêve. De nombreux abonnés n'ont pas hésité à lui faire des compliments sur sa silhouette : "Tu es tellement belle Iris, un vrai canon", "Wouah, je ne me lasse jamais de voir tes photos" ou encore "Tu es tout simplement magnifique, et j'adore ton maillot. Il faut dire qu'avec ce corps, tout te va bien" a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires. La photo, postée il y a seulement quelques jours, a rencontré un franc succès. C'est un carton plein pour la Miss Univers 2016, visiblement nostalgique de ses vacances en Islande.