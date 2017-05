Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Miss France est une grande et belle famille et ce n’est pas une légende ! La dernière photo postée par Sylvie Tellier sur son compte Instagram est là pour le prouver…

Même si chaque année, une nouvelle Miss remplace l’ancienne. Et si elles cèdent leur couronne avec sans doute un pincement au cœur à leur remplaçante, toutes les belles naïades qui ont un jour porté le titre de Miss France sont très solidaires entre elles. Et à voir les différentes photos qu’elles postent sur leur compte Instagram respectif, elles ont même développé de forts liens d’amitié.

Et s’il fallait une preuve de ce lien très fort qui existe entre elles, il suffit de voir l’une des dernières photos postées par Sylvie Tellier qui est certes directrice de l’organisation Miss France, mais qui a également été élue Miss France 2002.

Sur ce cliché, on découvre ainsi la belle blonde poser aux côtes des trois dernières Miss élues, à savoir Camille Cerf (Miss France 2015), Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2017) et Alicia Aylies (Miss France 2017). En guise de légende, Sylvie Tellier a lors écrit : « Que c'est bon les retrouvailles... #instamiss #girls #aperotime. »

Cette jolie photo a visiblement plu aux internautes puisqu’elle a tout de même récolté plus de 11 800 « likes ». Certains d’entre eux ont d’ailleurs tenu à réagir en postant des commentaires élogieux à l’égard des Miss. « Toujours parfaites », « Que des beautés », « Les plus belles », « Qu’elles sont belles nos Miss France réunies »… peut-on ainsi lire sous la légende.