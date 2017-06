Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Devenir Miss Univers en janvier dernier, et s’installer à New York dans la foulée, ne sont pas les seuls changements vécus par Iris Mittenaere en ce début d’année 2017. Alors qu’elle vivait une belle histoire d’amour avec Matthieu depuis plus de 4 ans, la belle Miss Univers 2016 est désormais célibataire. Une rupture qui s’est faite il y a quelques mois mais que la jeune femme vient tout juste d’annoncer dans une interview accordée au dernier numéro du magazine Gala.

"C’est fini depuis mars dernier", confie ainsi Iris Mittenaere à nos confrères. Revenant sur le début de son idylle avec celui qui l’a soutenue pendant toutes ces années, elle explique qu’ils se sont "rencontrés à la fac de Lille, lorsqu’elle entamait sa deuxième année de chirurgie dentaire." Si elle a mis ses études de côté pour devenir Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, le jeune homme est resté à ses côtés lors des différentes étapes de son changement de vie. "Il a été présent à chacune de mes élections, même à Manille, le 30 janvier dernier, lorsque je suis devenue Miss Univers", confie-t-elle ainsi.

Cette séparation s’est faite "en douceur", précise Iris Mittenaere qui ajoute avoir mis un peu de temps à se remettre de cette "belle histoire d’amour." "J’étais triste, on l’est toujours de se séparer de quelqu’un avec qui on a vécu tant de choses, qu’on connaît par cœur, et qui va redevenir un étranger", affirme-t-elle. "Aujourd’hui je vais mieux", continue Iris Mittenaere qui avoue être prête à "rencontrer le prince charmant !"