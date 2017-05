Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu’elle a remporté le titre de Miss Univers, la vie d’Iris Mittenaere a littéralement changé. Quelques jours seulement après son élection, elle s’est installée à New-York avec deux colocataires de charme : Miss America (Deshauna Barber) et Miss Teen USA (Karlie Hay). En l’espace de quelques mois, les trois jeunes femmes ont noué de véritables liens d’amitié très solides. Mais depuis le week-end dernier, la vie de ses trois jeunes femmes s’apprête une nouvelle fois à changer. Une nouvelle Miss USA a été élue et Deshauna Barber va devoir quitter la colocation des Miss pour céder sa place à la nouvelle élue.

Iris Mittenaere a donc posté une photo sur Instagram pour rendre hommage à sa sœur de cœur. On la découvre aux côtés de ses deux colocataires et amies. En légende de cette photo, on peut lire : " Parce que les sœurs sont faites pour rester toute la vie, tu resteras toujours dans mon cœur. Je t’aime Deshauna Barber ". Une photo très touchante qui a fait fondre le cœur des fans de la sublime Iris Mittenaere. Miss Usa 2016 a également posté la même photo sur son compte Instagram et fait une belle déclaration à ses colocataires. Les 3 jeunes femmes resteront sans aucun doute amies pendant de nombreuses années.





Because sisters are for life, you will always be in my heart ❤️ I love you @deshaunabarber ! Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 14 Mai 2017 à 17h58 PDT