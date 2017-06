Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Après un incroyable séjour à Paris, où la jeune femme a été aperçue à Roland Garos aux côtés du coach de The Voice M.Pokora, la Miss Univers s'est rendue de l'autre côté du globe pour séjourner dans un hôtel prestigieux de Machala, une ville du sud-ouest de l'Equateur. Profitant des joies de la ville, mais surtout des températures et du soleil, Iris Mittenaere n'a pas hésité à profiter de la piscine, et a même tenté une nouvelle expérience. Vêtue d'un simple bikini à motifs léopard, la Miss Univers a souhaité faire une "Surpriiiiiise" à ses fans, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est totalement réussi.

Sur son compte Instagram, Iris Mittenaere a dévoilé une vidéo avec un effet slow motion (un ralenti), où on la voit doucement sortir de l'eau, puis éclabousser la caméra. Avec sa silhouette de rêve, la Miss Univers a rencontré un franc succès auprès de ses abonnés : "Cette façon de sortir de l'eau, c'est très sexy Iris", ou encore "Tu es tout simplement sublime, je t'aime beaucoup" a-t-on pu lire en commentaires en dessous de la vidéo, qui comptabilise à ce jour plus de 270 000 vues. C'est un carton plein pour la Miss.







Surpriiiiise 😂☀️💦 #foreveryoung #ecuador #splash #slowmotion Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 3 Juin 2017 à 5h01 PDT

