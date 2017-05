Par | Ecrit pour TF1 |

Après une première visite très chargée en mars dernier, Iris Mittenaere a fait son grand retour en France il y a une semaine à peine. Et son programme est tout aussi rempli que lors de son premier séjour dans l’hexagone en tant que Miss Univers 2016. Mardi, c’est dans les tribunes d’un événement sportif incontournable que la Miss France 2016 a fait son apparition.

Comme de nombreuses personnalités, elle n’a pas résisté à l’envie de suivre l’un des matchs du tournoi 2017 de Roland Garros qui se joue du 28 mai au 11 juin à Paris. Sublime dans une robe décolletée couleur pastel, Iris Mittenaere a regardé avec beaucoup d’attention la victoire de Gaël Monfils face à Dustin Brown. Un match qu’elle a d’ailleurs suivi en charmante compagnie. La Miss Univers 2016, qui vit désormais à New York depuis son sacre, était assise en effet juste à côté de M Pokora. Le coach de The Voice 6 et la Miss France 2016 sont d’ailleurs apparus très complices, comme on peut le voir sur les quelques clichés qui circulent sur la toile.

Avant de rejoindre les amateurs de la petite balle jaune à Roland Garros, Iris Mittenaere a pris la pose sur le célèbre tapis rouge du Festival de Cannes. Elle a également été immortalisée devant un monument incontournable de Paris : la pyramide du Louvre.





@irismittenaeremf étais hier à Roland Garros en compagnie de @mattpokora 😍🎾 #Miss #MissUniverse #MissUniverse2016 #RolandGarros Une publication partagée par Miss France ✨ (@missfrance_infos) le 31 Mai 2017 à 7h57 PDT





Spending the day at @rolandgarros! 🎾🎾🎾 #RG17 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@missuniverse) le 29 Mai 2017 à 9h33 PDT





Yesterday night by @cerfwill 📸 #Cannes #cannesfilmfestival Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 25 Mai 2017 à 10h20 PDT