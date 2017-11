Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le concours de Miss Univers 2017 approche à grand pas et la belle Iris Mittenaere est sur le point de rendre sa couronne. En vue de la fin de son règne, la jeune femme a multitude de projets.

L'année est passée bien trop vite pour Iris Mittenaere. Couronnée Miss Univers 2016, la belle est partie à New York le temps de son règne et a vécu des expériences extraordinaires. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et notre Miss nationale va bientôt devoir rendre sa couronne. En effet, le 26 novembre se tiendra la 66e édition du concours. Mais qu'a prévu iris pour la suite ? La Miss s'est confiée à La Voix du Nord dans une interview.

"Je rentre en France fin novembre pendant une semaine envi­ron " a-t-elle expliqué à nos confrères. "Ensuite, je repars à l’étran­ger pour travailler, a-t-elle pour­suivi. Je vais encore beau­coup voya­ger cette année pour faire du mannequi­nat, du mode­ling. Mais l’es­sen­tiel de mon travail sera en France. Je m’ins­tal­le­rai à Paris et je revien­drai régu­liè­re­ment en Flandre pour voir la famille(...)J’ai pas mal de rendez-vous dans le milieu télé­vi­suel dès mon retour en France. Je n’ai pas encore signé de contrat pour l’ins­tant vu que je suis coin­cée à New York ! Il faut d’abord que je rencontre les gens. »

Si Iris Mittenaere parait pressée de se mettre au travail, elle n'en est pas moins affectée par la fin de cette merveilleuse aventure : "Je suis un peu triste forcément car le 26 novembre ce sera le moment de dire au revoir à tout le monde, aux personnes avec qui j'ai travaillé, à mes amis de New York...".

Retrouvez dans le player ci-dessus, une interview exclusive d'Iris Mittenaere.