Miss Univers était à Los Angeles pour le week-end et elle en a profité pour poser au pied de la mythique colline d’Hollywood. Un cliché so sexy !

Un jour à Roland-Garros, un autre en Equateur… Les semaines d’Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, se suivent et ne se ressemblent pas ! Notre reine de beauté, qui habite désormais à New York dans un appartement prêté par la société Miss Univers, est toujours en vadrouille !

Ce week-end, elle a ainsi traversé les Etats-Unis pour poser ses valises à Los Angeles, sur la côte Ouest du pays. La Miss était invitée à Made Los Angeles, un événement mode qui réunissait la crème des nouveaux designers dans une ambiance détendue. Quelques stars du rap américain comme RZA du Wu Tang Clan, Wiz Khalifa ou encore Snoop Dogg étaient également présentes pour assurer le show.

Iris Mittenaere ne pouvait décemment pas se rendre à Los Angeles sans faire un petit détour par Hollywood, sa colline et son mythique panneau. C’est donc dans une jolie tenue jean/petit haut rouge que la belle a pris la pose devant ce lieu légendaire. Un cliché sexy sous le soleil californien qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes, parmi lesquels une autre Miss France, Malika Ménard ! « Je valide cette photo », a-t-elle écrit en commentaire. « Double validation ! », lui a même répondu Miss Univers avec un petit cœur avant de poster une autre photo beaucoup plus colorée sur les lieux du fashion show devant un mur de ballons gonflables aux couleurs de l’arc-en-ciel. Cette fois pas de jean ni de tee-shirt, mais une jolie robe multicolore. Miss Univers ou l’art caméléon de se fondre dans le décor, en toutes circonstances !





HOLLYWOOD ❤️ #fraicheurdevivre #LA Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 10 Juin 2017 à 9h41 PDT





@made LA 🌈 #fashionshow #LA #hapiness Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 10 Juin 2017 à 23h36 PDT