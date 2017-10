Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'été n'est pas terminé pour Iris Mittenaere. L'ancienne Miss France et actuelle Miss Univers essaye tant bien que mal de ramener un peu de chaleur en France. En atteste les derniers clichés postés sur son compte Instagram. Depuis plusieurs jours, la jolie brune séjournait en Inde. Elle a récemment visité le Taj Mahal et n’a pas manqué de partager un souvenir en image. Après son séjour, elle s’envolera de nouveau pour New York, où elle vit ses derniers jours dans la peau de Miss Univers. En effet, c'est le 26 novembre prochain que l'ancienne Miss France remettra son titre de Miss Univers en jeu. La cérémonie sera diffusée en direct depuis le Planet Hollywood de Las Vegas.

Où voulez-vous que j'aille maintenant ?

Sur le dernier cliché posté par Iris Mittenaere sur son compte Instagram, la jeune femme apparaît en bikini marron et jaune. En légende, Miss Univers pose une question au million d'internautes qui la suit jour après jour : « Mon dernier voyage en Inde était juste parfait ! Où voulez-vous que j'aille main­te­nant ? ». Après avoir visité les quatre coins du globe, la jolie lilloise aurait du mal à se décider sur son prochain périple. Avec les centaines de commentaires reçu, la jolie brune n'aura pas de mal à faire son choix... Il y a quelques heures, elle atterrissait en Egypte... A suivre !

Iris Mittenaere se confie sur nouvelle vie de Miss Univers pour MYTF1