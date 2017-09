Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere partage régulièrement des clichés de son quotidien entre la France et les Etats-Unis. La belle a d’ailleurs publié une vidéo de son dernier shooting. Et la jeune femme apparaît en bikini.

Afin de faire plaisir à ses nombreux abonnés – elle est suivie par plus d’un million de fans sur Instagram – Iris Mittenaere n’hésite pas à partager les dessous de son quotidien à New York et les photos de ses shootings. Sur une récente vidéo, Miss Univers a ainsi publié une vidéo de sa dernière séance photo pour une marque de lingerie. Elle y apparaît les cheveux lissés, vêtue d’un ensemble doré. Et visiblement, Iris Mittenaere était chaussée de très hauts talons. En effet, pour les besoins du shooting, la belle devait sauter devant l’objectif. Une demande du photographe quelque peu difficile comme en témoigne son commentaire : « La vérité sur mon shooting, oui oui je suis presque tombée », a-t-elle affirmé avec humour.

Malgré cette petite chute, les internautes ont été particulièrement séduits par cette courte séquence. Très vite, les commentaires et les compliments se sont multipliés : « Une tête bien faite, dans un corps bien fait », peut-on lire. « Quel clown notre Iris, la sexytude te colle à la peau malgré tout », a ajouté un autre internaute, visiblement conquis.

Ce n’est pas la première fois qu’Iris Mittenaere dévoile son corps de rêve en sous-vêtements. Les Miss sont habituées à défiler en lingerie, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Et récemment, la jeune femme de 24 ans posait devant l’objectif de Bruce Soyez Bernard, un célèbre photographe new-yorkais.





Retrouvez les confidences d'Iris Mittenaere sur son année de Miss