Lors de cette quinzaine, le monde entier a les yeux rivés sur le Festival de Cannes. Au-delà des comédiens, des cinéastes et de tout le milieu du cinéma venu présenter son travail, c’est toute la planète mode et people qui s’y presse. Cannes est l’endroit où il faut être en ce moment. Alors quoi de plus naturel pour Miss Univers d’aller y faire un tour ?

Ainsi ce mercredi 24 mai, la belle Iris Mittenaere a fait un passage très remarqué sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Vêtue d’une magnifique robe vert émeraude signé Jean-Paul Gaultier, elle a ébloui les photographes. Celle qui a été couronnée Miss Univers en janvier dernier, a véritablement fait sensation, au point peut-être d’éclipser l’équipe du film Les Proies présenté en compétition.

Et pourtant, il y avait du beau monde ce soir-là pour monter les marches du Festival. En effet, Sofia Coppola, la réalisatrice de ce long-métrage et habituée de la Croisette, avait fait le déplacement avec les stars de son film, à savoir Nicole Kidman, Colin Farrell, Elle Fanning ou encore Kirsten Dunst.

Cette magnifique robe verte n’est pas sans rappeler celle choisie par Sylvie Tellier pour monter les marches du festival en 2013 aux côtés d’Alain Delon et de Marine Lorphelin. Sans doute un peu nostalgique, cette dernière n’a pas hésité à poster le 18 mai dernier une photo sur son compte Instagram en souvenir de ce moment.













Taking it all in. #Cannes 📸: @cerfwill Une publication partagée par Iris Mittenaere (@missuniverse) le 25 Mai 2017 à 9h45 PDT