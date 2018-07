Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors qu’Iris Mittenaere prend du bon temps à Mykonos en Grèce, on apprend que sa famille va bientôt s’agrandir…

Iris Mittenaere va de nouveau être tata ! En effet, sa sœur aînée Cassandre est enceinte. C’est Laurence Druart, la mère de l’ancienne Miss Univers, qui a elle-même annoncé cette très bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.



"Je vous annonce officiellement que mon petit Octave (le premier garçon de la sœur d’Iris Mittenaere, ndlr) va devenir grand frère ! Merci ma fille adorée #Family #Bonheur," a ainsi écrit la maman de l’ancienne Miss France 2016 en légende d’une jolie photo sur laquelle on découvre Cassandre, une jolie brune de 30 ans, vêtue d’une robe fleurie et dont les mains sont posées sur son ventre déjà bien arrondi.



Si Iris Mittenaere n’a pas encore réagi à cette excellente nouvelle, d’autres l’ont déjà fait. Parmi les messages de félicitations laissées en commentaires de cette publication, on retrouve notamment celui de Sylvie Tellier. La directrice générale de la société Miss France, qui est également enceinte, a tenu à adresser ses "félicitations" à la future maman et à la future grand-mère. Rachel Legrain-Trapani, ancienne Miss France 2007 et compagne du joueur de l’équipe de France Benjamin Pavard, a fait de même.



Pendant ce temps, Iris Mittenaere profite de la mer et du soleil grecs. En effet, la jeune femme passe, en ce moment, ses vacances à Mykonos.