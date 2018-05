Par SB | Ecrit pour TF1 |

Iris Mittenaere joue les globe-trotteuses sexy ces dernières semaines. Après la Polynésie avec Camille Cerf, le détour par Cannes pour le festival, l’ex Miss Univers a posé ses valises aux Etats-Unis : à Malibu. La jeune femme a profité de cette escale pour retrouver deux de ses amies proches, Miss USA et Miss Teen USA. Ensemble, elles sont retombées en enfance le temps d’un séjour dans un parc d’attraction. Iris Mittenaere a également profité de la plage et du soleil de Malibu, comme en témoigne quelques publications. La future animatrice de Ninja Warrior a pris la pause pour Instagram dans un maillot de bain très original. Et surtout très décolleté.

Silhouette longiligne, des jambes qui n’en finissent plus et chevelure au vent, l'ex reine de beauté déborde de sensualité et les nombreux followers de la jeune femme n’ont pas hésité à laisser une montagne de messages d’admiration devant cette plastique de rêve. « Une élégance, une classe, et une beauté naturelle !! Magnifique photo !! Tu crèves l'écran », « mais qui est donc cette superbe naïade ? J’adore », « tu as l'air d'avoir une vie de rêve..! », « magnifique photo et modèle », « Sublimissime ! Je suis sans voix », « Pamela, Alerte à Malibu miss univers sur la plage », peut-on lire dans les commentaires.