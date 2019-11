JEU CONCOURS - Gagnez deux places pour assister à l'élection de Miss France 2020

Vous avez toujours rêvé d'assister à l'incroyable élection de Miss France 2020 ? Ce jeu concours est pour vous !

Qui sera Miss France 2020 ? Qui succédera à Vaimalama Chaves, Miss France 2019 ? Vivez en direct une soirée féerique le samedi 14 décembre 2019. TF1, l’Organisation Miss France et la Ville de Marseille sont heureux d’annoncer que cette année l’élection Miss France 2020 se rendra sur les terres de Jean-Pierre Foucault dans la cité phocéenne.

C’est après un voyage préparatoire inoubliable à Tahiti que les 30 prétendantes au titre rejoindront la ville de Marseille pour se préparer à la dernière étape de cette belle aventure : l’élection de Miss France 2020, présentée par Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier, en direct depuis Le Dôme de Marseille samedi 14 décembre sur TF1. Une soirée à laquelle vous avez la possibilité d'assister !

Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire sur le site de TF1&Vous.

Information sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au dimanche 1er décembre 2019 inclus. Le gagnant sera contacté par TF1 et remportera deux places pour assister à l'élection Miss France 2020. Le transport et l'hébergement sont à la charge du participant.

Bonne chance à tous !