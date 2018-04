Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Retour en Terre Ch’ti pour l’élection de Miss France ! Si Camille Cerf (Miss France 2015) Iris Mittenaere (couronnée l’année suivante et sacrée Miss Univers 2016) et Maëva Coucke sont toutes les deux originaires de la région Nord-Pas-de-Calais, leur terre natale va de nouveau être mise à l’honneur. L’élection de Miss France 2019 aura lieu au Zénith de Lille, en décembre prochain, pour la troisième fois depuis la création du concours il y a 99 ans.





Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier seront aux manettes de cette grande soirée en direct à l’issue de laquelle le public élira la nouvelle ambassadrice de France. Après un voyage préparatoire sous les tropiques, les 30 prétendantes au titre tant convoité séjourneront dans la capitale régionale. Et qui sait, peut-être que la jeune femme représentant le Nord-Pas-de-Calais sortira victorieuse ?



"Il aura fallu plus de 94 ans à la région Nord-Pas-de-Calais pour décrocher la couronne de Miss France, mais depuis l’élection de Camille Cerf en 2015, les Ch’tis ont à leur palmarès 3 couronnes de Miss France et une couronne de Miss Univers. Il est donc tout naturel pour l’Organisation Miss France d’accepter à nouveau cette belle invitation en terre lilloise !", a confié Sylvie Tellier, la Directrice Générale de l’Organisation Miss France. En attendant, Miss France 2018, et ses quatre dauphines sillonneront les routes de France afin d’élire les plus belles jeunes femmes de la promotion 2019 dès le mois de juin. Alors, à qui Maëva Coucke cédera sa couronne ? Réponse à la fin de l'année.

