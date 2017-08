Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La Miss Univers 2016 est-elle de plus en plus belle ? C'est bien ce que semble penser ses nombreux fans du monde entier. Iris Mittenaere dévoile sur la Toile quelques clichés issus d'un shooting photo, elle est sublime.

La Miss Univers 2016 fait partie des stars françaises qui sont très suivies sur les réseaux sociaux. Et pour preuve, Iris Mittenaere détient plus d'1,2 millions d'abonnés venus du monde entier sur les réseaux sociaux. Son secret ? Certainement sa classe, sa simplicité et sa beauté. Car la jeune femme couronnée Miss France en 2016 sait comment séduire ses fans sur la Toile. Très régulièrement, la reine de beauté qui a défilé en bikini sous le soleil de la Réunion, (voir vidéo ci-dessus), aime se montrer aux quatre coins du monde en maillot de bain, ce qui a de quoi agiter sa communauté et faire le buzz. Sa plastique de rêve ne laisse que très rarement les internaute de marbre, et Iris le sait. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de la découvrir au bord de l'eau, mais plutôt lors d'une séance photo new-yorkaise assez incroyable.

Sur son compte Instagram, la Miss Univers 2016 a dévoilé deux clichés issus d'un shooting photo réalisé à New-York, ville où elle réside, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est sublime. Rayonnante, souriante et vêtue de jolies robes digne d'un Conte merveilleux, Iris Mittenaere est éblouissante. Sur la première, alors en noir et blanc, Iris semble flotter dans cette robe fluide et ses cheveux bouclés. La seconde est une photo plus mordante, ou la Miss univers croque sa couronne à pleine dents. La Miss France a fait un carton plein auprès de sa communauté et a récolté de nombreux compliments. "Tu es incroyable, j'adore tes photos tu es tellement inspirante Iris" a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires. Le succès est au rendez-vous.





Smiling to the weekend !! @fadilberisha #newyork #blackandwhite Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 18 Août 2017 à 21h11 PDT