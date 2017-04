Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

C’est parti : direction la Laponie ! Laury Thilleman n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Passionnée de sports extrêmes l’ex-Miss France 2011 enchaîne les projets les plus fous et le moins que l’on puisse dire c’est que ça lui réussit. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage avec ses fans son quotidien de wonderwoman, mais également ses nouvelles aventures. Depuis la semaine dernière, Laury Thilleman poste des photos de sa nouvelle destination et c’est assez surprenant. La jolie Bretonne de 25 ans est, en effet, partie en voyage dans le cadre du tournage d'une émission pour la TNT en Laponie (région boréale européenne située au nord de la Norvège, de la Finlande et de la Suède).

Laury Thilleman poste donc régulièrement sur Instagram les plus belles photos de ce voyage. Au programme de son séjour : neige, glace, sport, rencontres, mais surtout des paysages d’exception qui resteront certainement gravés à jamais dans sa mémoire. Les fans de l’ancienne Miss France sont ravis de découvrir les photos de leur idole et s’émerveillent de cette belle aventure qu’est en train de vivre Laury Thilleman. Désormais, chacun se demande quelle sera la prochaine destination de la jeune femme.







Lévitation en pleine Mer Baltique. Expérience inouïe. #legrandbain #legrandfroid #Laponie #PleindeSensations Une publication partagée par Laury Thilleman (@laurythilleman) le 9 Avril 2017 à 1h12 PDT