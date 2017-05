Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

C’était la soirée la plus glamour et la plus attendue de l’année. Toutes les plus grandes stars de la planète people se sont toutes retrouvées, à Paris à l’hôtel Georges V pour le Global Gift Gala, une soirée caritative en l’honneur de la fondation créée par la sublime actrice américaine Eva Longoria. L’objectif de cette soirée : récolter des fonds pour venir en aide aux enfants et aux femmes en développant l’éducation et les systèmes de santé à travers le monde. L’actrice a pu compter sur de nombreuses stars et personnalités françaises au grand cœur pour l’aider à atteindre son but.

Parmi les invités : certains membres de la DalsFamily comme Tal, Amel Bent, Tonya Kinzinger étaient présents tout comme deux Miss France : Flora Coquerel et Laury Thilleman. Les deux jeunes femmes étaient absolument sublimes et elles ont fait impression devant Eva Longoria. Laury Thilleman, Miss France 2011, a posté une jolie photo souvenir sur son compte Instagram pour permettre à ses fans de partager avec elle, les moments forts de son quotidien. Vêtue d’une formidable robe bleue signée par la Maison Ungaro, la jeune femme a fait sensation sur le tapis rouge tout comme Flora Coquerel.





#GlobalGiftGala night 🌸 @unicef_france Merci à ma dream team Elodie & @mathieubarthelatcolin pour la préparation ainsi qu'à @messikajewelry et @emanuelungaro_officiel pour ces magnifiques pièces 👗💍 Une publication partagée par Laury Thilleman (@laurythilleman) le 16 Mai 2017 à 11h48 PDT





Une Miss @floracoquerel pas ORdinaire en #GaultierParis #SS15 pour le #Globalgiftgala. Une publication partagée par Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial) le 17 Mai 2017 à 7h46 PDT