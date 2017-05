Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Entre miss, on se comprend et on se soutient. La preuve, alors que Laury Thilleman et Iris Mittenaere se trouvaient à la même soirée caritative, elles en ont profité pour poser ensemble dans un moment de pure complicité.

Une fois de plus, les miss françaises nous montrent qu’elles forment un clan indestructible. Vendredi soir, alors que Laury Thilleman et Iris Mittenaere devaient se rendre au gala de l’amfAR (qui soutient la recherche contre le SIDA), c’est en duo qu’elles ont participé à l’événement, qui a réuni de nombreuses personnalités à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Cap d’Antibes. Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Eva Longoria, Diane Kruger ou encore Carine Roitfeld étaient aussi de la partie, placée sous le thème des années 30. Et c'est dans le plus pur luxe que s'est déroulée la soirée qui avait lieu en parallèle du Festival de Cannes.

Complices, les deux jeunes femmes ont souhaité montrer leur désapprobation face à la maladie en esquissant une grimace. Clignant d’un oeil et ouvrant la bouche de manière volontairement démesurée, elles étaient ainsi le reflet l’une de l’autre. D’autant que le hasard a voulu qu’elles étaient coiffées de la même manière. Et Miss France 2011 de commenter la photo publiée sur son compte Instagram personnel : "Merci à l'@amfar pour cette incroyable soirée et pour la générosité de tout ce qui ont contribué à faire avancer la science et donner de l'espoir à tout ceux qui en souffrent".