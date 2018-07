Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Une motivation à toute épreuve et un mental d’acier, voilà ce qui caractérise le mieux Sylvie Tellier en ce moment. L’ancienne Miss France n’est pas du genre à se tourner les pouces, alors pas question pour elle de se servir de l’excuse d’être enceinte pour se la couler douce. Malgré un ventre désormais bien arrondi et un accouchement attendu ce mois-ci, la directrice générale de la société Miss France multiplie les séances de sport pour garder la forme et permettre à son corps de conserver toute sa tonicité.



Mais pas question pour la jolie blonde déjà maman de deux enfants (Oscar et Margaux) de prendre le moindre risque. Comme elle le précise, en légende d’une petite vidéo postée sur son compte Instagram où on la découvre en pleine séance, tout ceci est supervisé par son médecin. "Retour de la fraîcheur, vite on en profite pour refaire un peu de training, tout en douceur. Allez coururage les filles on se motive. A ne pratiquer qu’avec l’accord de votre médecin #grossesse #jusquaubout #sport #triceps #healthy #pregancy #happymum #9mois," a-t-elle ainsi écrit.



"Je ne suis pas une warrior qui irait faire une course de 10 kilomètres à huit mois de grossesse. Pas du tout ! Mais je ne suis pas non plus de celles qui pensent qu'être enceinte est synonyme de oisiveté. J'ai cette chance d'être en bonne santé," avait-elle d’ailleurs confié à au magazine Gala en ce qui concerne sa pratique du sport.



