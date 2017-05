Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Malika Ménard est en deuil. L’ancienne Miss France devenue journaliste vient de perdre sa grand-mère, victime d’un accident de la circulation à Cherbourg. Percutée par un véhicule le 27 avril dernier, Colette Leblond, 79 ans, a succombé à ses blessures. Très attristée par cette terrible nouvelle, la jeune femme a saisi son compte Instagram pour rendre hommage à sa grand-mère. Dans un long message en deux parties, elle a ému aux larmes des milliers d’internautes qui lui ont ensuite témoigné tout leur amour et présenté leurs condoléances : " Jeudi dernier, j’ai reçu un appel du commissariat de police de Cherbourg à ton sujet. J’ai décroché convaincue que tu avais fait une bêtise. (…) On m’a dit que tu étais parti, " a déclamé l’ancienne Miss France 2010avant de décrire le caractère et la personnalité de sa grand-mère, qui n’était pas une mamie "consensuelle" : "Oui à 79 ans tu portes mes vêtements et oui oui oui, tu nous agaces mais qu’est-ce que tu nous fais rire, sourire, nous rend heureux parce que tu sais nous aimer. Mamie Sourire. Tu m'aimes pour 10, pour 100 ... Tu m'aimes comme ma mère, comme mon père, comme ma grand-mère… Tu m’encourages dans chacun de mes choix peu importe ces choix. Tu es avec moi ", a-t-elle ensuite ajouté, avant de faire ses adieux à celle qu’elle aimait tant : "Grâce à toi, je sais qu’il y a toujours de l’amour quelques part. Et ça, cela ne partira jamais. Mamie Amour… "

" Le ciel s'est assombri et tout est devenu triste "

Dimanche dernier, Malika Ménard avait annoncé sur Instagram qu'elle se rendait auprès d'un proche souffrant sans préciser l'identité de la personne en question. Malika Ménard expliquait ainsi son absence de la Mud Day parisienne Sur Instagram, la jeune femme avait écrit : "Le ciel s'est assombri et tout est devenu triste. Depuis 24h un être très cher à mon cœur a besoin de moi et je dois être présente, avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que vous pourrez comprendre. Je me dois d'être en Normandie auprès d'elle ... je vous demande Pardon, et je vous embrasse ". En apprenant la triste nouvelle de la mort de sa grand-mère, les internautes ont apporté leur soutien à la jeune femme à travers des commentaires très touchants.