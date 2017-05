Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Une frimousse adorable qui n’a pas laissé les internautes indifférents. Mareva Galanter, élue Miss France en 1999, est aujourd’hui une femme heureuse et épanouie. Depuis 2012, elle partage sa vie avec l’animateur phare de Vendredi tout est permis, Arthur. Tous deux forment un couple très complice, et sont les heureux parents d’une petite fille née en août 2015. D’habitude très discrète sur sa vie privée et sur son passé, Mareva Galanter, sûrement nostalgique de son enfance, a dévoilé deux très belles photos sur les réseaux sociaux.

Sur le premier cliché, on découvre l’ancienne Miss sur un vélo, portant simplement une culotte, sous un soleil de plomb. En légende de cette adorable photo, Mareva Galanter a ajouté « Tellement heureuse de pédaler sur ma bicyclette », avec le hashtag "souvenirs". La nostalgie se poursuit avec un second cliché. Marrera a également partagé sur Instagram, sa photo de passeport lorsqu’elle était enfant, ce qui a séduit ses nombreux fans. « Adorable avec tes deux couettes sur le côté », « Très belle petite fille » ou encore « Quelle jolie bouille » a-t-on pu lire. Les deux photos ont été très appréciées par sa communauté, puisqu’elles ont récolté de nombreux "j’aime".









Happy riding my #bicycle #souvenirs Une publication partagée par marevagalanter (@marevagalanter) le 18 Mai 2017 à 13h05 PDT









Photo de passeport #id Une publication partagée par marevagalanter (@marevagalanter) le 18 Mai 2017 à 3h41 PDT

