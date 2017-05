Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le Festival de Cannes, c’est l’événement le plus glamour et le plus attendu de l’année. Et pour l’anniversaire des 70 ans de cet événement exceptionnel qui conjugue à la fois strass et paillettes, toutes les plus belles femmes du monde se sont retrouvées sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Le week-end dernier, c’est Miss France 2013, Marine Lorphelin qui a fait ses premiers pas sur la Croisette. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme a fait sensation. Invitée avec quelques bloggeuses influentes comme Camille Benaroche ou encore Victoria Montfort, les jeunes femmes ont pris la pose devant des photographes éblouis.

Le week-end dernier, Marine Lorphelin a pris une pause bien méritée dans son emploi du temps très chargé. Il faut dire qu’entre ses études de médecine et ses activités d’influenceuse et les moments de répit qu’elle s’accorde avec son chéri, la sublime Miss France 2013, n’a plus une minute à elle. Pour le Festival de Cannes, la jeune femme a eu le plaisir d’être habillée par Georges Chakra et Frederic Alzra. Et comme on pouvait s’y attendre, la jeune femme a suscité de nombreuses réactions dans les commentaires des photos de ses tenues sur Instagram. On se demande bien ce qui pourrait lui résister.





Always honored to walk this #redcarpet ✨❤️ Special thanks to the team #PhytoCannes2017 for the beauty enhancing & @marcomolinario_montecarlo for these amazing #earings with Tahitian pearl and diamonds. Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off) le 20 Mai 2017 à 12h05 PDT