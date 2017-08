Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

S'il il y a bien deux choses qui caractérisent la Miss France 2013, c'est son amour pour les voyages et sa passion pour la nourriture (voir vidéo ci-dessus). En effet, sur les réseaux sociaux, Marine Lorphelin aime partager ses aventures et dévoile régulièrement des clichés de son quotidien aux quatre coins du monde. La reine de beauté qui nous fait souvent rêver est actuellement à Dumbéa en Nouvelle-Calédonie, et n'a pas oublié de poster plusieurs clichés de son séjour sur la Toile. Une fois de plus, l'évasion est au rendez-vous. Mais entre deux photos de paysages incroyables et des selfies adorables, la jeune femme de 24 ans en a profité pour dévoiler l'un de ses pêchés mignons.

C'est une vraie gourmande ! "Les glaces, c'est la vie" a-t-elle ajouté en légende de sa dernière photo, dévoilée sur son compte Instagram. Sur un fond de mer paradisiaque on l'on aperçoit des palmiers, Marine Lorphelin affiche en premier plan, sa main tenant une glace appétissante d'un célèbre glacier. Il semblerait bien que la Miss France 2013 soit un tantinet gourmande, et ses nombreux fans l'ont bien remarqué. "On prend du plaisir à te voir te régaler, tu es très gourmande" a commenté une abonnée juste en-dessous du cliché. Marine Lorphelin fait l'unanimité avec cette photo qui a récolté pas moins de "10 000" j'aime.