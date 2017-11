Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Miss Alsace

Joséphine Meisberger est née le 16 novembre 1996 à Sarreguemines. Elle est diplômée d'un DUT Techniques de commercialisation et est actuellement en troisième année à l'école de Management de Strasbourg. Son atout ? Être trilingue puisqu’elle parle couramment Français, Anglais et Allemand et elle prend des cours de Russe. C’est donc tout naturellement que la jeune femme souhaite travailler dans la négociation à l'étranger dans le secteur du luxe.



Miss Bourgogne

Infirmière en soins intensifs cardiologiques, Mélanie Soares a 23 ans (20/08/1994) et aimerait se spécialiser en puéricultrice. Indépendante, ambitieuse et spontanée, elle canalise son énergie grâce à ses virées à la salle de sport et ses séances de jogging. Elle a aussi un petit secret pour se détendre : préparer des pâtisseries pour ses proches.



Miss Champagne-Ardenne

Née le 20 octobre 1997 à Reims, Safiatou Guinot est elle aussi en troisième année mais dans une école de communication. Si elle rêve de se spécialiser en événementiel, elle donne de son temps pour entraîner une équipe d’enfants (de 8-9 ans) au basket après avoir pratiqué elle-même cette discipline pendant six ans en sport-études.



Miss Franche-Comté

Née à Audincourt le 14 novembre 1995, Mathilde Klinguer est en Master 1 LLCE à Besançon. Son but ? Devenir interprète. La candidate d'un mètre 77 – qui peut aussi bien jouer du piano qu’aller se défouler à la boxe – se dit joyeuse, sociable, déterminée et persévérante tout en avouant être sensible. Des qualités qui pourraient bien avoir la préférence des téléspectateurs lors de l’élection.



Miss Lorraine

Cloé Cirelli (attention, sans H à Cloé !) est née le 21 juin 1996 à Metz. Avec son mètre 72, elle avoue être dynamique mais manquer de confiance en elle. L’expérience Miss France sera certainement salvatrice pour cette étudiante qui veut devenir éducatrice de jeunes enfants. Sa particularité ? Elle a pas moins de douze ans de modern jazz à son actif !



Miss Nord-Pas-de-Calais

Née le 28 juin 1994 à Fougères, Maëva Coucke et son mètre 76 sont en Licence de droit après avoir obtenu un BTS en commerce international. Son but ? Cumuler deux diplômes pour devenir juriste en entreprise. Elle aime les voyages, les animaux et le sport qu’elle pratique depuis longtemps. Basket, escalade, gymnastique, danse… La candidate s’est essayée à tout !



Miss Picardie

Paoulina Prylutska (25/09/1998) est originaire de Donetsk en Ukraine. Organisée et souriante en toutes circonstances, celle qui rêve d’être sacrée plus belle femme de France aime les petits bonheurs simples comme les sorties entre amis et les séances de cinéma. Mais méfiez-vous, elle pourrait bien vous ridiculiser sur le court puisqu’elle a fait dix ans de tennis !