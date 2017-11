Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Miss Aquitaine

Née le 6 mars 1999 à St Gaudens, Cassandra Jullia est l’une des plus jeunes participantes au concours de beauté. Du haut de son 1 mètre 72 et demi, elle est étudiante en esthétique cosmétique. Côté hobbies, la jeune femme est une grande sportive qui a fait de la danse pendant treize ans avant de se mettre au Cross-Fit cette année. Entre deux cours de sport, elle s’évade en lisant des livres fantastiques ou romantiques.



Miss Languedoc- Roussillon

Alizée Rieu (28/11/1996) vient tout juste d'obtenir une Licence de management hôtellerie internationale de luxe, à Vatel. Passionnée de voyages, elle souhaite travailler dans des palaces. Côté sport, cette jeune femme qui se décrit comme têtue et investie pratique la danse classique depuis huit ans et a commencé le pilate cette année.



Miss Limousin

Anaïs Berthomier est née de 14 avril1998 à Limoges, ce qui fait d’elle l’une des plus jeunes prétendantes au titre de Miss France 2018. Actuellement en deuxième année de Licence AES à la Faculté de sa ville natale, elle est passionnée d’automobile et fait du karting depuis douze ans ! Son côté garçon manqué saura-t-il séduire les téléspectateurs ?



Miss Midi-Pyrénées

La jolie Anaïs Dufillo (17/10/1998) est originaire d’Auch. Elle a visiblement le rythme dans la peau puisqu’elle a fait trois ans de ragga ! Actuellement en première année de droit à la Faculté de Toulouse, elle se qualifie de gentille et avenante mais confie qu’elle a du caractère et peut se montrer parfois impatiente.