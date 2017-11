Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Miss Bretagne

Caroline Lemme est née le 18 août 1993 au Havre. Spécialisée dans l’univers du bien-être, elle exerce dans différents spas d’hôtels cinq étoiles depuis déjà quatre ans. Sa particularité ? Elle aimerait reprendre ses études dans le management pour pouvoir encadrer une équipe. Naturelle, curieuse et maniaque, elle a fait de la danse orientale pendant cinq ans, ce qui devrait l’aider pour réaliser les chorégraphies du concours.



Miss Centre-Val de Loire

Marie Thorin est née le 20 avril 1997 à Romorantin. Elle est actuellement en troisième année d’école de commerce (l’ESCEM) à Orléans en vue de travailler dans le domaine de la finance. Passionnée de voyage mais aussi de course à pieds, c’est une grande sportive qui a fait quatre ans de tennis et pas moins de huit ans d’équitation.



Miss Île-de-France

Et si Miss France 2018 était couronnée le jour de son anniversaire ? Lison Dimartino est née le 16 décembre 1998 à Tournan-en-Brie et pourrait peut-être avoir un cadeau spécial le jour de ses 20 ans. Une fois son Baccalauréat en poche, elle est entrée en Licence de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) avant de se présenter au concours.



Miss Normandie

Alexane Dubourg est née le 16 juillet 1997 à Caen. Étudiante en droit, elle aime écrire mais aussi chanter ! La jeune femme a une véritable âme d’artiste puisqu’elle s’essaye à la photographie lors de ses nombreux voyages. Son truc en plus ? Elle a obtenu son galop 7 en équitation.



Miss Pays de la Loire

Originaire d’Orsay, Chloé Guemard est née le 13 avril 1997. Du haut de son mètre 76, elle est en BTS agricole, gestion et protection de la nature. La jeune femme voue une passion pour la défense des animaux et plus précisément de la faune sauvage. Elle se verrait d’ailleurs bien évoluer dans ce secteur sur le continent asiatique. Simple mais bornée, elle enchaîne les activités sportives comme le krav maga, la course à pied et la randonnée.



Miss Poitou-Charentes

Native de Rochefort le 5 décembre 1997, Ophélie Forgit a opéré une véritable reconversion professionnelle. Elle a quitté l’esthétique pour devenir coach en nutrition et bien-être. Un métier qui nécessite une bonne hygiène de vie à base de fitness et musculation. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle en oublie de se faire plaisir. Elle adore gâter ses proches en leur préparant de bons petits plats.