Miss France 2011 se confie sur NRJ

Elue Miss France 2011 depuis samedi soir, Laury Thilleman profite déjà pleinement de sa nouvelle vie. Après avoir été interviewée par Claire Chazal hier midi, la voici sur NRJ, en direct dans le 6-9, afin de répondre aux questions de Nikos et de toute son équipe.

Après un week-end riche en émotions, Laury Thilleman, notre Miss France 2011, n'aura pas pu faire la grasse matinée ! Elle se confiait ce matin à Nikos et ses chroniqueurs le temps d'une interview téléphonique en direct dans le 6-9 de NRJ.



Une fois encore, la jeune femme s'est prêtée au jeu des questions réponses avec naturel et bonne humeur. Elle est revenue pendant quelques instants sur les moments qui ont suivi sa victoire, qu'elle a vécue comme un véritable feu d'artifice, mais aussi sur son premier week-end sous la couronne de Miss France 2011 qui a démarré à toute vitesse.



À nouveau, la jolie miss a évoqué son petit ami Julien et le fait qu'il n'ait jamais été interdit pour une miss d'être amoureuse, mais seulement d'être mariée. Athlétisme, volley, roller et bien sûr surf : Laury Thilleman a également insisté sur sa passion pour le sport déclarant avoir testé quasiment toutes les disciplines imaginables.