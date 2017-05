Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le PSG, qui a perdu quasiment tout espoir d'être champion de France après sa défaite à Nice, a quand même fait bonne figure à domicile samedi, s'imposant face à Bastia (5-0). Alors que le temps était maussade et les supporters inquiets, les joueurs du Paris Saint Germain ont eu la chance d’être soutenus par la jolie Alicia Aylies. En effet, Miss France était présente dans les gradins. Après cette victoire contre les Bastiais, le PSG a repris espoir. Le club peut envisager un faux pas de l’AS Monaco pour peut-être remporter le championnat de Ligue 1. Alors que Miss France semble y croire, les internautes sont un peu moins optimistes sur les réseaux sociaux.







Outre son passage au parc des princes, Alicia Aylies a un programme très chargé en ce moment. Mais malgré les contraintes professionnelles, la jeune femme est toujours aussi comblée par ses nouvelles fonctions : "Enfant, je ne rêvais pas de devenir Miss France, je voulais faire une carrière dans l'escrime. Ce n'est qu'à 18 ans que je me suis dit 'Pourquoi pas ?'. J'espérais vivre une belle aventure, " a-t-elle confié dans une interview accordée à Télé Star. "Après mon élection, il m'a fallu un temps d'adaptation. J'arrivais de Guyane, je ne connaissais pas la vie en métropole. L'éloignement de ma famille a été dur à gérer. Le climat et la nourriture me manquaient. Maintenant, je me sens à l'aise dans mes nouvelles fonctions et aujourd'hui, je suis heureuse," a-t-elle poursuivi.