L'année de règne de la magnifique Alicia Aylies touchera à sa fin le 16 décembre prochain. La couronne de Miss France se posera sur la tête d'une nouvelle reine de beauté, comme le veut la tradition. La cérémonie aura lieu au MACH 36 à Châteauroux. Cette année, elles seront 30 prétendantes à concourir pour marcher dans les pas d'Iris Mittenaere ou encore Camille Cerf.

La cérémonie sera, bien entendu, diffusée en direct sur TF1 et présentée par Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier. Mais, il est possible de se rendre au MACH 36 pour soutenir les Miss Régionales et profiter d'une soirée placée sous le signe des paillettes et de la féerie.

La billetterie officielle sera ouverte le 17 novembre prochain. Les curieux et admirateurs de Miss France pourront se procurer leurs billets (le prix est fixé à 70 euros) à l'Office du Tourisme de Châteauroux mais aussi dans les points de vente habituels et sur les plateformes de billetterie en ligne, sur www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com. Rendez-vous donc le 16 décembre prochain, sur TF1 ou au MACH 36 pour découvrir celle qui succédera à Alicia Aylies.

