Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Qui succèdera à Alicia Aylies ? Le 16 décembre prochain notre Miss France 2017 rendra officiellement sa couronne et sa mythique écharpe. Comme le veut la tradition, une nouvelle reine de beauté sera élue plus belle femme de France parmi 30 miss régionales. La cérémonie aura lieu au MACH 36 à Châteauroux et sera présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier.

Cette année, 30 prétendantes, aussi jolies les unes que les autres ont été choisies. Qui sont-elles ?





MISS ALSACE Joséphine MEISBERGER



MISS AQUITAINE Cassandra JULLIA

MISS AUVERGNE Marie-Anne HALBWACHS

MISS BOURGOGNE Mélanie SOARES

MISS BRETAGNE Caroline LEMEE

MISS CENTRE - VAL DE LOIRE Marie THORIN

MISS CHAMPAGNE - ARDENNE Safiatou GUINOT



MISS CORSE Eva COLAS



MISS CÔTE D'AZUR Julia SIDI-ATMAN



MISS FRANCHE-COMTE Mathilde KLINGUER

MISS GUADELOUPE Johane Matignon

MISS ILE-DE-FRANCE Lison DI MARTINO

MISS LANGUEDOC-ROUSSILLON Alizée RIEU



MISS LIMOUSIN Anaïs BERTHOMIER



MISS LORRAINE Cloé CIRELLI



MISS MARTINIQUE Laure-Anaïs ABIDAL



MISS MAYOTTE Vanylle EMASSE



MISS MIDI-PYRENEES Anaïs DUFILLO



MISS NORD-PAS-DE-CALAIS Maëva COUCKE



MISS NORMANDIE Alexane DUBOURG



MISS NOUVELLE-CALEDONIE Levina NAPOLEON



MISS PAYS DE LA LOIRE Chloé GUEMARD



MISS PICARDIE Paoulina PRYLUTSKA



MISS POITOU-CHARENTES Ophélie FORGIT



MISS PROVENCE Kleofina PNISHI



MISS REUNION Audrey CHANE-PAO-KAN



MISS RHÔNE-ALPES Dalida BENAOUDIA



MISS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Héloïse URTIZBEREA



MISS GUYANE Ruth BRIQUET

MISS TAHITI Turouru TEMORERE







Rendez-vous le 16 novembre prochain pour découvrir les portraits, les biographies et les photos officielles sur le site officiel Miss France 2018 !

