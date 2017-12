Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) a-t-elle trouvé sa reconversion ? Oui, à en croire un magazine télé qui annonce qu’elle pourrait bien devenir actrice.

Que faire après avoir été Miss France ? Si certaines Miss ont repris le cours de leur vie après leur règne - on pense notamment à Marine Lorphelin qui a retrouvé le chemin de la fac de médecine tout en faisant des séances photo -, d’autres ont décidé de se lancer dans une toute nouvelle aventure. A en croire TV Mag, Iris Mittenaere devrait être de celles-là.

La Miss France 2016, devenue Miss Univers 2016, aurait en effet été contactée par les producteurs d’une célèbre série américaine qui a fêté ses 30 ans en mars dernier. Un soap opéra qui affiche déjà au compteur plus de 7 718 épisodes, rien que ça ! Fourmillant de projets comme elle l’a confié samedi soir à Jean-Pierre Foucault lors de l’élection de Miss France 2018, Iris Mittenaere aurait ainsi reçu une proposition pour tourner dans Amour, gloire et beauté. Une série qui a déjà accueilli comme guest-star Linda Gray, Betty White ou encore le rappeur Usher et la chanteuse Dionne Warwick. Une proposition à laquelle la jeune femme n’aurait pas encore répondu.

Si Iris Mittenaere accepte ce projet, elle rejoindra ainsi les rangs des anciennes Miss France devenues comédiennes telles que Sonia Rolland (Miss France 2000), Mareva Galanter (Miss France 1999) ou Linda Hardy (Miss France 1992). Elle fera également partie du rang très fermé des stars françaises accueillies dans un soap opéra américain. Une expérience presque unique qu’ont pu vivre avant elle le footballeur David Ginola et la chanteuse Lorie Pester, tous deux aperçus dans Les Feux de l’amour.

