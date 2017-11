Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Cette année encore, Julien d'Orcel a dévoilé la nouvelle couronne, celle que portera la prochaine Miss France. Un bijou superbe qui ornera la tête de la plus belle femme de notre pays.

Depuis 2009, Julien d'Orcel créer la couronne de la nouvelle Miss France. Et cette année, le bijoutier a une nouvelle fois fait honneur à la tradition. Lundi soir, la marque a dévoilé la création que portera celle qui succédera à la belle Alicia Aylies. Sertie de pierres bleues et blanches, ce petit bijou a été baptisé " Ô Celeste" et dévoilé dans un hôtel particulier du 16ème arrondissement. Devant tant de beauté, Miss France, présente lors de la présentation presse aux côtés de Sylvie Tellier a tout de même tenu à préciser : "Je la trouve sublime, mais je préfère tout de même mon propre diadème ! ".

La directrice générale de la société Miss France s'est elle aussi exprimée au sujet de cette petite merveille : "Il était également important pour nous de mettre en avant l’artisanat français. Son design est renouvelé tous les ans. A la fin du règne, la Miss garde sa couronne. Elle lui appartient. C’est une particularité du concours Miss France à laquelle nous sommes très attachés ! Quant à son prix, c’est un secret ! ". Après Marine Lorphelin, Camille Cerf, ou encore Iris Mittenaere qui sera la prochaine à avoir l'honneur de porter cette incroyable création ? Pour le savoir, il faudra attendre le 16 décembre.

Retrouvez les confidences d'Alicia Ayles dans la player ci-dessous :