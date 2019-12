Miss France 2020 - Clémence Botino (Miss Guadeloupe) grande gagnante, découvrez le top 5 de la soirée

C’est à l’issue d’une soirée exceptionnelle diffusée ce samedi 14 décembre sur TF1 que Clémence Botino (Miss Guadeloupe) a été sacrée Miss France 2020.

C’était Evènement en direct du Dôme de Marseille, ce samedi 14 décembre sur TF1 : la 90ème élection de la femme la plus belle de France. Cette année, le thème du spectacle a fait voyager les millions de téléspectateurs devant leur poste de télévision. Une soirée placée sous le signe du Tour des Miss, orchestré de main de maître par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, qui a vu défiler pas moins de 30 Miss régionales, toutes plus belles les unes que les autres. Mais c’est Clémence Botino (Miss Guadeloupe) qui a vu sa vie basculer en un instant. Un conte de fée devenu réalité pour la jeune femme qui a su séduire les téléspectateurs et le jury composé de Mareva Galanter, Miss France 1999, chanteuse et comédienne, Denis Brogniart, journaliste sportif et animateur de télévision, Vitaa, chanteuse, Slimane, chanteur, Laëtitia Milot, comédienne et Christophe Michalak, chef pâtissier. Une belle équipe présidée par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football.

Comme le veut la tradition, les 30 Miss se sont prêtées au jeu de la présélection lors de leur mois de préparation Miss France. 15 d’entre elles Miss Guadeloupe

Miss Bourgogne

Miss Provence

Miss Alsace

Miss St Martin St Barthélémy

Miss Île de France

Miss Aquitaine

Miss Côte D'Azur

Miss Normandie

Miss Centre Val de Loire

Miss Réunion

Miss Picardie

Miss Tahiti

Miss Pays de la Loire

Miss Poitou Charentes

TOP 5

C’est alors que le jury et les téléspectateurs ont eu la possibilité de voter pour leur candidate favorite au titre de Miss France 2020. Ces votes comptabilisés pour 50/50 ont déterminé les 5 finalistes. Lors du second tour, seul le public avait le pouvoir de désigner la jeune femme qui accédera au titre tant convoitée de Miss France 2020. A l’issue des votes des téléspectateurs, voici le classement officiel :

4e dauphine : Miss Côte d'Azur

3e dauphine : Miss Bourgogne

2e dauphine : Miss Tahiti

1e dauphine : Miss Provence

Miss France 2020 est Miss Guadeloupe

Les votes ont été contrôlés et certifiés par Maître Simonin, huissier de justice.

Retrouvez le classement intégral et le résultat des votes ici. Recapitulatif Résultats Miss France 2020