Miss France 2020 - Amandine Henry, Denis Brogniart, Vitaa, Christophe Michalak... Le jury dévoilé !

Sept jurés d'exception et un invité d'honneur en la personne de Robbie Williams pour l'élection de Miss France 2020.

Le rendez-vous est pris : Samedi 14 décembre prochain, en direct du Dôme de Marseille, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, présentera l’élection de Miss France 2020. Après un voyage préparatoire inoubliable en Polynésie Française et un mois d'intense préparation, le temps sera alors venu pour les 30 Miss régionales en lice, de convaincre les téléspectateurs et le jury.



Un jury qui se dévoile aujourd'hui et qui sera présidé par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football. Pour l’accompagner, six jurés d’exception : Mareva Galanter, Miss France 1999, chanteuse et comédienne, Denis Brogniart, journaliste sportif et animateur de télévision, Vitaa, chanteuse, Slimane, chanteur, Laëtitia Milot, comédienne et Christophe Michalak, chef pâtissier. Robbie Williams sera lui l’invité d’honneur de cette soirée. A l’occasion de la sortie de The Christmas Present, son premier album de noël, la star internationale aux 70 millions de disques vendus interprétera son titre ROCK DJ pour accompagner les 30 Miss régionales sur le tableau d’ouverture.



Cette année, l’élection sera placée sous le signe du voyage avec la thématique : « Le tour du monde des Miss ». Sur une mise en scène signée Stéphane Jarny, la cérémonie transportera les téléspectateurs à travers une succession de tableaux haut en couleur qui nous fera parcourir les quatre coins du monde.



Élue par des millions de téléspectateurs, qui succédera à Vaimalama Chaves et sera sacrée Miss France 2020 ?

Miss France 2020 - Samedi 14 décembre à 21h05 sur TF1