Miss France 2020 - Qui succèdera à Vaimalama Chaves ? RDV le 14 décembre sur TF1

Découvrez le programme de l'élection de Miss France 2020 à suivre le samedi 14 décembre sur TF1.

Le Tour du Monde des Miss

Miss France 2020 est la 90ème élection de Miss France. Cette nouvelle édition se déroulera en direct du Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain, et sera retransmise en direct sur TF1 à partir de 21h05. A la présentation, l'emblématique Jean-Pierre Foucault (pour la 25ème année consécutive) et Sylvie Tellier (Miss France 2002 et Directrice générale de l'organisation Miss France). Cette année, le thème du spectacle mis en scène par Stéphane Jarny, est Le Tour du Monde des Miss. Pour faire honneur à Vaimalama Chaves, un tableau Les Miss en Polynésie sera présenté.

15 demi-finalistes

Elles sont 30 Miss Régionales à espérer décrocher la couronne et l'écharpe de Miss France 2020. Après un mois de préparation durant lequel elles partiront notamment à la découverte de Tahiti, elles se présenteront à vous sur la scène du Dôme de Marseille. Nouveauté cette année, elles ne seront pas 12 mais 15 demi-finalistes sélectionnés par un jury de présélection. Elles seront soumises au vote du jury et des téléspectateurs. La gagnante succédera à Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018.

Robbie Williams, invité de marque

La superstar britannique sera l'invité exceptionnelle de cette 90ème élection de Miss France. Pour l'heure, la composition du jury reste un mystère. L'an dernier, c'est un jury 100% féminin qui était aux première loges de l'élection de Miss France 2019. Line Renaud, Présidente du jury, était notamment accompagnée de Jenifer, Claudia Tagbo, Laury Thilleman ou encore Maud Baecker.

