Miss France 2023 est … Miss Guadeloupe, Indira Ampiot

C'est désormais officiel ! A l’issue de la soirée en direct de l’élection de Miss France 2023, Miss Guadeloupe a été élue Miss France 2023 et porte désormais la couronne et l'écharpe.

C’était l’événement en direct du M.A.CH 36 de Châteauroux, en ce samedi 17 décembre 2022 sur TF1 : la 93ème élection de la femme la plus belle de France. Et cette année c’était sous le signe du Cinéma : Titanic, Rocketman, Harry Potter, Amélie Poulain, Avengers, James Bond,Maléfique… permettant de faire découvrir aux téléspectateurs un univers spectaculaire. Les Miss accompagnées de danseurs ont défilé tour à tour et présentées par Jean-Pierre Pernaut, ont pu être ainsi jugées sous l’œil de 6 membres du jury : Francis Huster, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste. Pour l’accompagner, six jurés d’exception : Clarisse Agbegnenou, médaille d’or de judo aux JO d’été 2020 ; Dominique Besnehard, producteur de cinéma et acteur ; Arnaud Ducret, humoriste et acteur ; Kendji Girac, chanteur, guitariste ; Bérangère Krief, comédienne et Marine Lorphelin, Miss Bourgogne 2012, Miss France 2013 puis 1ère dauphine de Miss Monde 2013. Le tout orchestré de mains de maître par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, en présence de Cindy Fabre pour le passage à témoin de la Présidence du Comité Miss France. Ces membres du jury ont vu défiler pas moins de 30 Miss régionales, toutes plus belles les unes que les autres. Et en ce samedi 17 décembre 2022, c’est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2022 qui a vu sa vie basculer en un instant. Un conte de fée devenu réalité pour la jeune femme qui a su séduire les téléspectateurs et le jury.

Comme le veut la tradition, les 30 Miss se sont prêtées au jeu de la présélection lors de leur mois de préparation Miss France 2023. 15 d’entre elles dont Miss Guadeloupe 2022, la nouvelle Miss France :

· 1 – Miss Franche-Comté

· 2 – Miss Guadeloupe

· 3 - Miss Pays de la Loire

· 4 - Miss Aquitaine

· 5 – Miss Côte d'Azur

· 6 – Miss Picardie

· 7 – Miss Languedoc

· 8 – Miss Nord-Pas de Calais

· 9 – Miss Roussillon

· 10 – Miss Midi-Pyrénées

· 11 – Miss Rhône-Alpes

· 12 – Miss Auvergne

· 13 – Miss Lorraine

· 14 – Miss Poitou-Charentes

· 15 – Miss Martinique

Les dauphines de Miss France 2023 sont :

C’est alors que le jury et les téléspectateurs ont eu la possibilité de voter pour leur candidate favorite au titre de Miss France 2023. Ces votes comptabilisés pour 50/50 ont déterminé les 5 finalistes. Lors du second tour, seul le public avait le pouvoir de désigner la jeune femme qui accédera au titre tant convoité de Miss France 2023. A l’issue des votes des téléspectateurs, voici le classement officiel :

4e dauphine : Miss Auvergne

3e dauphine : Miss Martinique

2e dauphine : Miss Franche-Comté

1e dauphine : Miss Nord - Pas de Calais

Miss France 2023 est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2022

Les votes ont été contrôlés et certifiés par Maître Simonin, huissier de justice.