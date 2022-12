Miss France 2023 – Francis Huster, Camille Lellouche, Kendji Girac... Le jury dévoilé !

Sept jurés d'exception pour l'élection de Miss France 2023, samedi 17 décembre dès 21h10 sur TF1

Le rendez-vous est pris : Samedi 17 décembre prochain, en direct du M.A.CH 36 de Châteauroux, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, avec la présence de Cindy Fabre, présentera l’élection de Miss France 2023. Après un voyage préparatoire inoubliable en Guadeloupe et un mois d'intense préparation, le temps sera alors venu pour les 30 Miss régionales en lice, de convaincre les téléspectateurs et le jury.

Un jury qui se dévoile aujourd'hui et qui sera présidé par Francis Huster, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste. Pour l’accompagner, six jurés d’exception : Clarisse Agbegnenou, médaille d’or de judo aux JO d’été 2020 ; Dominique Besnehard, producteur de cinéma et acteur ; Arnaud Ducret, humoriste et acteur ; Kendji Girac, chanteur, guitariste ; Camille Lellouche, humoriste, actrice et chanteuse et Marine Lorphelin, Miss Bourgogne 2012, Miss France 2013 puis 1ère dauphine de Miss Monde 2013.

Cette année, la cérémonie sera placée sous le signe du 7ème art ! Le cinéma sera en effet au cœur de 10 somptueux tableaux retraçant des classiques intemporels du grand écran : Titanic, Harry Potter, Avengers ou encore Amelie Poulain seront réinterprétés par les 30 Miss régionales.

Et certaines d'entre elles s'envoleront même, sous les yeux du public présent et des téléspectateurs. L'annonce des finalistes, elle se fera à l'image de la célèbre cérémonie des Oscars !

Et pour parfaire cette soirée, Jean-Pierre Foucault réservera également une surprise lors de ce show inédit !

Enfin, celle qui sera élue Miss France 2023 sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs.

Élue par des millions de téléspectateurs, qui succédera à Diane Leyre et sera sacrée Miss France 2023 ?

Miss France 2023 - Samedi 17 décembre à 21h10 en direct sur TF1