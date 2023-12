Miss France 2024 - Portraits en vidéo des 30 candidates en lice

Samedi 16 décembre sur TF1 et MYTF1 vous pourrez voter pour la Miss France 2024 succédant à Indira Ampiot, Miss France 2023. Dès maintenant, faites connaissance avec ces 30 prétendantes à la couronne

Faites connaissance avec les 30 candidates prétendantes au titre de Miss France 2024, en exclusivité sur MYTF1. Elles sont trente et sont toutes plus belles les unes que les autres en compétition au titre de plus belle femme de France. Découvrez les visages des 30 candidates à l’élection de Miss France 2023 dans un Best of qui vous donnera un aperçu de leur beauté. Rendez-vous samedi 16 décembre à 21 h 10 sur TF1 et MYTF1 pour suivre en direct la cérémonie.



Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2024 sont :

Miss Alsace 2023 -Adeline VETTER - 27 ans / 1m70 (candidate Miss France 2024)

Miss Aquitaine 2023 -Lola TURPIN - 19 ans / 1m73 (candidate Miss France 2024)

Miss Auvergne 2023 -Oriane MALLET - 22 ans / 1m82 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Bourgogne 2023 -Luna LACHARME - 18 ans / 1m76(Candidate à Miss France 2024)

Miss Bretagne 2023 -Noémie LE BRAS - 21 ans / 1m74 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Centre-Val de Loire 2023 -Emmy GISCLON - 22 ans / 1m76 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Champagne-Ardenne 2023 -Noa DUTITRE - 22 ans / 1m70 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Corse 2023 -Sandra BAK - 23 ans / 1m71 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Côte d’Azur 2023 -Karla BCHIR - 19 ans / 1m75 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Franche-Comté 2023 -Sonia COUTANT - 24 ans / 1m72 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Guadeloupe 2023 -Jalylane MAËS- 18 ans / 1m73 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Guyane 2023 -Audrey Ho-Wen-Tsaï - Audrey Ho-Wen-Tsaï (Candidate à Miss France 2024)

Miss Ile-de-France 2023 -Elena Faliez - Elena Faliez (Candidate à Miss France 2024)

Miss Languedoc 2023 -Maxime Teissier - 20 ans / 1m73 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Limousin 2023 -Agathe Toullieu - 22 ans / 1m76 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Lorraine 2023 -Angéline Aron-Clauss - 26 ans / 1m71 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Martinique 2023 -Chléo Modestine - 21 ans / 1m75 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Mayotte 2023 -Houdayifa Chibaco - 22 ans / 1m72 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Midi-Pyrénées 2023 -Nadine Benaboud - 23 ans / 1m71 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 -Eve Gilles - 20 ans / 1m70 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Normandie 2023 -Wissem Morel - 21 ans / 1m76 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Nouvelle-Calédonie 2023 -Emma Grousset - 21 ans / 1m80 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Pays de La Loire 2023 -Clémence Ménard - 26 ans / 1m75 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Picardie 2023 -Charlotte Cresson - 23 ans / 1m71 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Poitou-Charentes 2023 -Lounès Texier - 19 ans / 1m74 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Provence 2023 -Adélina Blanc - 25 ans / 1m73 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Réunion 2023 -Mélanie Odules - 20 ans / 1m77 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Rhône-Alpes 2023 -Alizée Bidaut - 22 ans / 1m74 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Roussillon 2023 -Élise Aquilina - 21 ans / 1m71 (Candidate à Miss France 2024)

Miss Tahiti 2023 -Ravahere Silloux - 25 ans / 1m72 (Candidate à Miss France 2024)



Rendez-vous samedi 16 décembre dès 21h10 pour vivre en direct l'élection de Miss France 2024 - Vous, Public, ce sera à vous de décider qui sera sacrée la plus belle femme de France 2024 !