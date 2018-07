Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce jeudi 5 juillet 2018, Maëva Coucke s’est rendue à l’Elysée dans le cadre d’une sortie organisée en faveur d’enfants malades parrainés par l’association Louis Carlesimo. Ces derniers ont ainsi pu visiter le lieu de décision et de pouvoir qu’est la demeure du président de la République avec un guide prestigieux, à savoir Brigitte Macron. Comme on peut le voir sur le compte Instagram de Miss France, celle-ci leur a montré les différentes pièces du "château", y compris les cuisines où les enfants ont pu cuisiner avec le chef avant de partager un goûter gourmand.





Si ces derniers étaient ravis de cette rencontre, celle qui a été élue Miss France 2018 n’était pas en reste. Maëva Coucke a en effet profité de l’occasion pour prendre la pose avec la première dame. Grâce au cliché publié sur le compte instagram officiel de Miss France, on a pu découvrir les deux femmes à la mine rayonnante dans un des salons de l’Elysée. "Merci Brigitte Macron pour cet après-midi au cœur de l’Elysée ! Une magnifique rencontre pour Miss France 2018," peut-on ainsi lire en légende de cette publication.







Maëva Coucke et Brigitte Macron ont également pris la pose avec les enfants sur le perron de l’Elysée, ainsi que dans les cuisines en compagnie du chef. "Une journée forte en émotion pour les enfants de l’association Louis Carlesimo, qui ont pu le temps d’un goûter rencontrer Brigitte Macron et visiter l’Elysée en toute intimité avec Maëva Coucke. Merci à Mme Macron, le Chef Gomez, le personnel de l’Elysée, les policiers et gendarmes, d’avoir fait de ce moment un souvenir inoubliable pour ces courageux combattants atteints de maladies graves," peut-on également lire en légende de ces derniers clichés.













